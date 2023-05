Inter, infortunio per D’Ambrosio: salterà il match contro la Roma

Aumenta la lista degli infortunati dell'Inter che oltre a Gosens e Skriniar dovrà fare a meno di D'Ambrosio per la sfida contro la Roma di domani. Il difensore nerazzurro si è fermato per un affaticamento muscolare e proverà a rientrare per l'euroderby contro il Milan in programma mercoledì 10 maggio. Inzaghi schiererà davanti ad Onana il terzetto composto da Darmian, De Vrij e Bastoni. A centrocampo dovrebbe tornare Barella insieme a Mkhitaryan con uno tra Brozovic e Calhanoglu nel ruolo di mediano, con il croato per ora avanti nel ballottaggio. Sulle fasce dovrebbero esserci i soliti Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. In attacco la coppia Lukaku-Correa.