Insulti razzisti per Moreira dell’Excelsior, Kluivert: “Non c’è spazio per questo” – FOTO

“No al razzismo, non c’è spazio per questo” è il messaggio social lanciato da Kluivert attraverso una storia Instagram e che ha come destinatario Ahmad Moreira. L’attaccante dell’Excelsior, infatti, oggi ha giocato contro il Bosch pareggiando per 3-3 nella gara valida per la serie b olandese. Il giocatore, però, è stato bersagliato per tutta la partita da insulti razzisti, tanto da abbandonare il campo in lacrime. I suoi compagni di squadra hanno deciso di seguire Moreira negli spogliatoi e, una volta capita la situazione, anche i giocatori della squadra avversaria hanno abbandonato il rettangolo di gioco.