Insigne sull’infortunio di Spinazzola: “Pensavo fosse una cosa semplice…”

Il capitano del Napoli: "Per noi è stato fondamentale agli Europei"

La foto di Insigne dopo la vittoria degli Europei con addosso la maglia numero 4 di Spinazzola aveva fatto il giro del mondo. E oggi il capitano del Napoli è tornato a parlare del terzino della Roma: "Ha lasciato un grande ricordo, lo videochiamavamo dopo la partita - ha raccontato in un collegamento al Festival dello Sport di Trento -. Per noi è stato un giocatore fondamentale. Alle volte, quando non tornavo indietro, sapevo di essere coperto. Gli sono andato vicino quando è caduto, pensavo fosse una cosa semplice... Anche da infortunato sempre vicino a noi".