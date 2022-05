Inno della Roma e scritta sul muro: “Viva la maestra!”. Tutto cancellato

Le polemiche non si placano dopo la scelta di far cantare l'inno a scuola ai bambini: ora la scritta è stata rimossa

Siamo a Talenti, ancora. La scuola è al centro di discussioni, voci e polemiche perché la maestra della materna ha fatto cantare ai bambini l'inno della Roma. Ora siamo già al passo successivo, perché sul muro di cinta della Caterina Usai è comparsa la scritta "Viva la maestra!". Insomma, al bando le lamentele dei genitori laziali, anche se poi la scritta in questione è stata cancellata. La scuola, contattata da 'Il Messaggero', comunica addirittura di non essere neanche riuscita a vederla. Ma il web non perdona e la foto ha fatto il giro dei social in poco tempo. Magari è stata la scuola stessa a cancellarla per mettere a tacere le voci o proprio qualche tifoso della Lazio. Anche se altre scritte contro la maestra e contro la Roma sarebbero comparse sul muro per poi essere prontamente rimosse. In ogni caso, la vicenda, a quanto pare non è ancora chiusa, con buona pace della maestra.