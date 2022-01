Iniziata la vendita dei biglietti per Roma-Genoa in programma sabato 5 gennaio

Iniziata la vendita dei biglietti per il prossimo match di campionato della Roma. I giallorossi affronteranno all'Olimpico il Genoa per conquistare tre punti fondamentali in chiave Europa

Redazione

Tramite i propri canali social la Roma ha ufficializzato l'avvio della vendita dei biglietti relativi alla gara Roma-Genoa in programma per sabato 5 gennaio alle 15. La Roma rende noto di aver dato il via anche alla procedura di cambio posto per gli abbonati già soggetti allo spostamenti nella partita tra Roma e Juventus. I giallorossi sono chiamati a proseguire la rincorsa alla Champions League dopo le due vittorie ottenute contro Cagliari ed Empoli.