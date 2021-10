Infortunio Zaniolo, escluse lesioni al ginocchio. In dubbio per il Napoli

Il centrocampista della Roma si è sottoposto a degli esami che non avrebbero riscontrato problemi ai legamenti del ginocchio

Sospiro di sollievo per Nicolò Zaniolo: nella notte, di ritorno da Torino, l’esterno si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha escluso lesioni al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate quotidianamente dallo staff medico, al momento è in forte dubbio la sua presenza contro il Napoli (domenica 24 ore 18). La paura era forte e Zaniolo ha scelto di recarsi alla clinica Villa Stuart alle 4.30 del mattino per valutare le sue condizioni in seguito allo stop di ieri nella partita contro la Juventus che lo ha costretto a chiedere il cambio al 25’ del primo tempo. Dagli esami svolti risulta che non sono stati interessati i legamenti: il contrasto di gioco gli ha soltanto procurato una lieve distorsione.