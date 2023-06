Incontro tra Roma e Sassuolo per discutere di Frattesi: la concorrenza è tanta

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, sarà tra gli uomini di mercato più ambiti di quest'estate. Su di lui ci sono gli occhi di mezza Italia e non solo. La Roma, che lo monitora ormai da tempo, è tra queste. Secondo SkySport, nella giornata di mercoledì, è previsto un incontro tra le due società per discutere sul possibile ritorno nella capitale del centrocampista. Frattesi non ha mai nascosto le sue reali intenzioni, ovvero quello di rivestire la maglietta della Roma, e il club capitolino conserva, ancora, il 30% sulla futura rivendita. La concorrenza però è davvero agguerrita. La Juventus, ha già incontrato l'Amministratore Delegato neroverde, Giovanni Carnevali, con il Chief Football Officer, Francesco Calvo, e il direttore sportivo in pectore, Giovanni Manna, per discutere del futuro del giocatore in orbita Nazionale. Il Sassuolo, per sedersi al tavolo della trattativa con il club bianconero, chiede in cambio Koni De Winter, difensore scuola Juve classe 2002. Un appuntamento è stato fatto anche con l'Inter, in un pranzo milanese con Marotta che ha inserito il giovane Samuele Mulattieri come possibile contropartita tecnica.