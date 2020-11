Incontro Friedkin-Totti, i tifosi: “Era ora, riportatelo a casa. Ma stavolta con un ruolo chiaro”

Come se non bastasse l’amore viscerale che lega Totti ai tifosi della Roma, ci si è messa anche l’ondata emotiva che ha colpito tutti dopo il docu-film andato in onda su Sky. Ma non è finita qui: stamattina “La Gazzetta dello Sport” ha raccontato di un incontro tra i Friedkin e l’ex capitano. Un modo per conoscersi e per presentare una prima offerta: un ruolo rappresentativo e da bandiera istituzionale. Francesco ha rilanciato: parallelamente vuole essere operativo e incidere nella squadra.

La notizia è diventata subito virale tra radio e social: “Totti lontano da Trigoria è una cosa illogica e priva di senso – ha scritto Giuseppe Falcao sui suoi profili -. Totti deve stare nella Roma. Perché Totti e As Roma sono due parole indivisibili che devono viaggiare sempre insieme. Riportatelo a casa”. Qualche dubbio in più l’ha espresso l’ex Pruzzo su Radio Radio: “Vediamo se gli faranno fare il direttore tecnico, altrimenti che tornerebbe a fare?”.

“Sarebbe molto intelligente da parte dei proprietari della Roma. Totti non è solo una bandiera, è il motore e la storia di questa squadra. È ancora giovane e ha ancora amore per il club. Non perdiamo questa grande occasione”, scrivono i tifosi. Un “abbraccio” per il momento solo virtuale va anche ai Friedkin: “Se lo richiamassero, significherebbe che hanno capito lo spirito dei tifosi romanisti al di là di ogni ragionevole dubbio. Per fare il direttore tecnico ci vogliono occhi, cuore ed esperienza sul campo. Chi meglio di lui?”.