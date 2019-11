Incontro arbitri-club sul Var: per la Roma ci sono Fonseca e Pellegrini – FOTO

Alle 12 all’hotel Parco dei Principi al via un incontro programmato tra i rappresentanti dell’Aia, della Can e dei club di Serie A. L’obiettivo del presidente della FIGC Gravina, in accordo con quello dell’Aia Nicchi e il designatore Rizzoli, è quello di favorire la conoscenza del protocollo Var anche attraverso l’analisi degli episodi più controversi delle prime giornate di campionato. Per la Roma presenti Paulo Fonseca, Lorenzo Pellegrini e Manolo Zubiria, che sono arrivati alle 11.55 subito dopo aver terminato l’allenamento del mattino a Trigoria.