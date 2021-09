Reynolds in visita a Napoli: “Spero di essere protagonista con la Roma al Maradona”

Nel giorno libero per la squadra il terzino statunitense è andato a conoscere il capoluogo campano

Visita gradita alla piscina Scandone, in occasione della prima giornata del terzo match dell'International Swimming League. A seguire le imprese dei più forti nuotatori al mondo impegnati nella piscina napoletana, Bryan Reynolds, ventenne difensore statunitense della Roma di Mourinho. "E' la prima volta che sono a Napoli - racconta il giocatore - Il tempo di visitare il lungomare e siamo venuti subito in piscina. L'atmosfera è bella anche se non sono particolarmente esperto. Sono a Napoli con amici nel mio giorno di vacanza e la città è molto bella".