In Portogallo sono sicuri: “Mourinho vuole restare alla Roma e vincere lo scudetto”

Il giornalista portoghese di Record Bruno Fernandes, che conosce molto bene lo Special One: "Lui ha già detto di no alla nostra federcalcio"

“Sappiamo cosa Mourinho ha detto al presidente della Federcalcio portoghese: ha ringraziato, ma ha detto che vuole concentrarsi solo sulla Roma. - dice il giornalista portoghese di Record Bruno Fernandes, che conosce molto bene lo Special One, intervenendo ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play - Vuole vincere lo scudetto con i giallorossi e sta lavorando per questo. Mou vuole mettere la Roma nei primi 2-3 club italiani, oltre le storiche squadre italiane. Se la Roma gli darà giocatori di alta qualità come hanno le altre, vuole raggiungere un titolo europeo ed italiano oltre la Conference. E’ un suo obiettivo: vuole vincere il campionato, mettere la Roma in un altro livello. Questo è quello che abbiamo saputo dalla Federazione portoghese che ora spinge per promuovere il ct dell’Under 21”.