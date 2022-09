Immobile: “Zaniolo e Zaccagni? Folle pensare che qualcuno scappi da Coverciano”

Il capitano della Lazio e attaccante della Nazionale si è espresso sulle convocazioni discusse di Mancini: "Credo il mister abbia fatto delle scelte non so se collegate a quanto successo a giugno"

Ciro Immobile ha parlato in conferenza stampa dal ritiro Azzurro di Coverciano. L'attaccante biancoceleste ha parlato anche dell'esclusione tra i convocati del compagno di squadra Zaccagni e di Zaniolo: "Credo il mister abbia fatto delle scelte non so se collegate a quanto successo a giugno. Zaccagni l'ho visto in ritiro e mi disse del problema fisico a giugno". Inizia così Immobile che poi conclude: "C'era stata un po' di polemica, ma è follia pensare che qualcuno voglia scappare da Coverciano. Ho visto gli occhi di Provedel quando è arrivata la convocazione e mi ha ricordato me quando è arrivata la convocazione".