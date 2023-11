Immobile: “Pellegrini è uno dei miei migliori amici. Non parliamo mai di derby”

L'attaccante biancoceleste svela il profondo legame con il capitano della Roma: "Può sembrare una cosa straordinaria ma quando siamo insieme non parliamo mai delle nostre squadre". Poi anche su Belotti: "Con lui ho vissuto l'Europeo"

È davvero difficile pensare e trovare giocatori di Roma e Lazio che abbiano un solido rapporto di amicizia fuori dal campo. Ciro Immobile, ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, ha svelato il suo grande rapporto con Lorenzo Pellegrini: "Con lui siamo molto legati. Può sembrare una cosa straordinaria ma quando siamo insieme si parla di tutto meno che di Lazio e Roma". Un buonissimo rapporto di amicizia c'è anche con altro giallorosso come il "Gallo" Belotti: "Abbiamo vissuto l'esperienza della Nazionale in camera insieme. Abbiamo vissuto l'Europeo, ci sono alcuni momenti che non si possono dimenticare”.