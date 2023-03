Immobile fiducioso per il derby: “Sto meglio, dipende dagli esami di oggi”

Ciro Immobile sta recuperando per giocare il derby di domenica contro la Roma. L'attaccante è fermo ai box da una settimana per una lesione alla coscia sinistra. Il suo recupero è a buon punto e oggi ha svolto gli esami in clinica per valutare le sue condizioni. Il numero 17 ha rilasciato delle dichiarazioni ai cronisti presenti: "Recupero per il Derby? Sto meglio, dipende da oggi". Queste le sue parole riportate dal sito Lalaziosiamonoi. Immobile dopo aver saltato la sfida con i giallorossi all'andata vuole esserci al ritorno.