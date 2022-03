Ilary Blasi rivela: “Avremmo voluto chiamare Roma nostra figlia Chanel”

La showgirl ha parlato anche della presunta crisi con Totti: "Penso sia stata una macchinazione ma non so ad opera di chi"

Ilary Blasi si è raccontata in una lunga intervista che andrà in onda domani su Rai 2 nel programma "Belve" condotto da Francesca Fagnani. La showgirl, moglie di Totti, ha rivelato un retroscena legato alla seconda figlia della coppia, Chanel: "Dico la verità, tra i possibili nomi che avevamo previsto c'era anche Roma". Inevitabile il riferimento alla presunta crisi di coppia con l'ex capitano giallorosso che ha tenuto banco durante la fine di febbraio: "Ho detto che secondo me è stato frutto di una macchinazione, ma non mi sono mai chiesta chi fosse l'artefice tanto non avrò mai la certezza".