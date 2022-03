Il Vitesse è partito per Roma, i convocati di Letsch: out Bero e Hajek

Il tecnico degli olandesi ha convocato 23 calciatori per provare l'impresa all'Olimpico. Alle 17 la conferenza, poi la rifinitura

Roma-Vitesse si avvicina. Domani sera si deciderà chi continuerà il suo percorso in Conference League, con i giallorossi ovviamente in vantaggio per l'1-0 dell'andata, oltre alla qualità nettamente più alta e il calore del proprio pubblico. Se la squadra di Mourinho ha effettuato la rifinitura stamattina, con la conferenza in programma alle 15.15, gli olandesi sono partiti intorno alle 11 per raggiungere la capitale. Alle 17 è prevista la conferenza stampa all'Olimpico dell'allenatore Letsch insieme a un calciatore, poi un'ora più tardi la rifinitura con i consueti 15 minuti iniziali aperti ai media. Sul proprio sito ufficiale, il Vitesse ha reso nota la lista dei convocati. Rispetto all'andata mancano Bero e Hajek, al loro posto Vroegh e Cornelisse. Ecco l'elenco completo: