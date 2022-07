Il tour nell’archivio: così la Roma insegna la storia ai nuovi giocatori

Un sorridente Mile Svilar, ieri, è stato fotografato mentre, con i guanti, prendeva in mano la maglia di Franco Tancredi. Manco una a caso, ma quella che il portiere di Giulianova, tredici passati alla Roma, ha indossato l'8 maggio del 1983, nella partita contro il Genoa che ha consegnato ai giallorossi il secondo scudetto. Non è un dettaglio, e non è neanche un caso, anzi. Come scrive Chiara Zucchelli sulla Gazzetta dello sport, questa iniziativa, battezzata con il giovanissimo estremo difensore serbo, verrà riproposta con tutti i giocatori che si affacceranno per la prima volta a Trigoria.