Il retroscena, Mourinho attacca Cassano citando Livaja: ecco perché

"Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura" dice José Mourinho in conferenza stampa rispondendo a chi gli ricorda le critiche di Antonio Cassanonei confronti del gioco della Roma durante le ultime puntate della BoboTV. Lo Special One chiamando in causa Livaja si riferiva ad un episodio avvenuto nella stagione 2012-2013, quando l'attaccante barese e il croato giocavano tutti e due all'Inter. Livaja aveva vent'anni, Cassano dieci di più. Due 'bad boy' dal carattere difficile da gestire, più di qualche volta hanno discusso e sembra che durante uno scontro molto acceso Livaja abbia avuto la meglio su Cassano. Un episodio che è stato riferito allo Special One che già aveva lasciato il club.