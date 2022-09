Il Real Betis batte il Villareal 1-0: decide un gol di Rodri

Vincono tutte le avversarie della Roma in Europa League. Dopo l'Helsinki e il Ludogorets anche il Real Betis conquista i tre punti in campionato. La squadra di Pellegrini si aggiudica il big match della quinta giornata de La Liga. Decisivo il gol di Rodri al 61'. Il Betis vola al terzo posto in classifica e si mette dietro al Barcellona e al Real Madrid. La Roma affronterà gli spagnoli in Europa League il 6 ottobre allo stadio Olimpico. Il 13 ottobre alle ore 18.45 ci sarà il ritorno.