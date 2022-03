Il ragazzo ucraino fan di Totti lo saluta, con lui anche Gualtieri

Il ragazzo fuggito dalla guerra aveva chiesto di poter incontrare l'ex numero 10 giallorosso. Per il momento il suo desiderio è stato esaudito solo a metà

Il sindaco di Roma Gualtieri ha regalato un piccolo momento di gioia al 15enne ucraino arrivato nella Capitale per scappare dalla guerra e rifugiarsi dalla nonna. Appena arrivato in città il ragazzo aveva chiesto di poter incontrare Francesco Totti, suo grande idolo. L'incontro non si è ancora realizzato ma il sindaco ha cercato di esaudire il suo desiderio, seppure a metà. Come riportato dall'Ansa, i due hanno registrato e poi inviato un messaggio di saluti all'ex capitano giallorosso nell'incontro avvenuto questa mattina tra il sindaco e alcuni rifugiati ucraini: "Ciao Francesco, lui è un tuo grande fan dall'Ucraina e ti vuole salutare" ha detto Gualtieri, poi il ragazzo ha aggiunto: "Ciao Totti". Ora la palla passa all'ex numero 10 sempre molto disponibile per queste vicende e chissà che il desiderio del giovane non possa diventare un giorno realtà.