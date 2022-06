Il predestinato Almaviva: dalla fascia di Totti allo scudetto con l’Under 16

"Vorrei fare come te, restare tutta la vita alla Roma". Questa la frase che Mattia Almaviva confessò a Francesco Totti, ex capitano della Roma. Il talentino dell'Under 16 ieri sera ha vinto lo scudetto contro il Milan ed è diventato campione d'Italia, come l'eterno numero 10 giallorosso 21 anni fa. Una storia di un predestinato, che durante l'addio al calcio giocato di Totti è stato il ragazzo che ha ricevuto la sua fascia da capitano nella sua ultima partita della carriera. Almaviva nell'ultima stagione ha giocato alle spalle della punta, ma anche più largo a sinistra e anche da centravanti, come nella finale contro i rossoneri. Prossimo obiettivo? Esordire in prima squadra e poi chissà se anche lui riuscirà a regalare, da più grande, un altro scudetto ai giallorossi.