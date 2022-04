Il messaggio di Mourinho al figlio di Julio Sergio: “Forza Enzo, ti aspetto a Roma”

Il tecnico giallorosso ha incontrato oggi a Trigoria l'ex portiere della Roma

"Ciao Enzo, oggi tuo padre è stato qui con me, sono stato contento di conoscerlo, ed è un grande piacere fare questo video per te. Forza Enzo, spero di vederti un giorno a Trigoria o all'Olimpico per stare insieme. Stai bene, goditi il sole del Brasile" il video-messaggio che Josè Mourinho ha inviato a Enzo, il figlio di Julio Sergio Bertagnoli, ex portiere della Roma, L’ex romanista ha pubblicato un mese fa su Instagram una foto col piccolo Enzo, di 12 anni, in un letto d’ospedale: dal 2020 combatte contro un tumore cerebrale.