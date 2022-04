Il Leicester si ferma in casa contro l’Aston Villa: è 0-0

Le Foxes si fermano in casa nel 34esimo turno di Premier League: la prossima sfida giovedì contro la Roma in Conference

Il Leicester si è fermato in casa dell'Aston Villa nella partita valevole il 34esimo turno di Premier League. Il club inglese è rimasto stabile al decimo posto in classifica ed attende con ansia il match di Conference League di giovedì in cui affronterà la Roma tra le mura di casa. La squadra di Rodgers, infatti, punterà tutto sulla vittoria della competizione europea per qualificarsi alla prossima edizione dell'Europa League.