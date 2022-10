Il giorno dopo Helsinki-Roma, Faticanti: “Era il mio sogno fin da bambino”

Giacomo inoltre contro l'Helsinki, si è portato a casa anche il vezzo di essere stato il primo giocatore italiano nato nel 2004 (dunque ancora non maggiorenne) sceso in campo una gara di Europa League

Chissà se è riuscito a dormire ieri notte Giacomo Faticanti. Una serata indimenticabile quella dell'esordio in prima squadra. "Era il mio sogno fin da bambino" scrive oggi sotto un post sul suo profilo Instagram. Emozioni troppo forti per chi, come lui coltiva la passione per la Roma da sempre, ne è testimonianza palese la seconda foto pubblicata. Uno scatto di quando era ancora piccolissimo e già con indosso la maglia giallorossa. Giacomo inoltre contro l'Helsinki, si è portato a casa anche il vezzo di essere stato il primo giocatore italiano nato nel 2004 (dunque ancora non maggiorenne) sceso in campo una gara di Europa League.