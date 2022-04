Il Getafe si affida ai romanisti: super assist di Villar, gol vittoria di Mayoral

I due giallorossi in prestito hanno firmato la vittoria per 1-0 sul Mallorca in uno scontro diretto che può rivelarsi decisivo per la salvezza

Una vittoria a fortissime tinte romaniste quella che poco fa ha ottenuto il Getafe. Nello scontro diretto per la salvezza contro il Mallorca in casa, i padroni di casa si sono appoggiati totalmente a Gonzalo Villar e Borja Mayoral, entrati in campo nel secondo tempo. L'attaccante in prestito dai giallorossi (e di proprietà del Real Madrid), che ha fatto il suo ingresso nell'intervallo, decide la sfida con un gol vittoria di importanza capitale. La rete di Mayoral per l'1-0 finale, col pallone incastonato sotto la traversa, è stata però ispirata da un passaggio filtrante meraviglioso proprio di Gonzalo Villar, entrato invece a circa 20 minuti dalla fine. Un duetto giallorosso che fa balzare il Getafe a 32 punti, più 6 rispetto al terzultimo posto occupato proprio dal Mallorca del 'laziale' Muriqi.