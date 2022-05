Il figlio di Dzeko non abbandona i colori giallorossi: “Tifo per la Roma”

Il piccolo ha anche guardato in TV la gara di ieri contro il Venezia

Edin Dzeko non ha dimenticato la Roma e lo ha dimostrato nella finale di Coppa Italia giocata con i parastinchi della squadra giallorossa. Anche il figlio, Dani, è ancora innamorato dell'ex club del papà. La madre ha pubblicato una foto su Instagram del bambino che ha risposto così quando gli è stato chiesto per chi facesse il tifo: "La Bosnia, l'Inter e la Roma". Inoltre ieri ha guardato in TV la sfida con il Venezia, terminata 1-1 nonostante le tante conclusioni verso lo specchio della porta.