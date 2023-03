Il Feyenoord si aggiudica il Klassieker: battuto l’Ajax 3-2

Il Feyenoord continua la sua marcia alla conquista dell'Eredivisie. Quest'oggi la formazione di Slot ha vinto il Klassieker all'Amsterdam Arena contro l'Ajax secondo in classifica. La squadra di Rotterdam è passata in vantaggio dopo appena 5 minuti di gioco con il gol di Gimenez raggiunto e rimontato dai gol di Alvarez e Tadic prima della fine del primo tempo. La ripresa si apre con il gol di Szymański che ha riportato tutto in parità, fino all'86esimo minuto quando Geertruida su assist di Hancko ha regalato i tre punti al Feyenoord. Slot vola a +5 sull'Ajax mantenendo la testa della classifica.