Il CSKA Sofia vince il derby: 2-0 alla Lokomotiv e secondo posto

I bulgari chiuderanno il girone di Conference League contro la Roma all'Olimpico giovedì prossimo

Il CSKA Sofia, prossimo avversario della Roma, vince il derby con la Lokomotiv. La squadra di Mladenov ha battuto i rivali cittadini per 2-0 con i gol di Caicedo e Jomov nel recupero. Un match che rimette i capitolini, attualmente secondi in campionato, all'inseguimento del Ludogorets dopo il ko nello scontro diretto dell'ultima giornata. Ora il CSKA ha 7 punti in meno, ma anche una partita da recuperare rispetto alla capolista. Giovedì prossimo i bulgari, fanalino di coda del girone di Conference League, arriveranno all'Olimpico per chiudere il loro torneo nel miglior modo possibile.