Il comandante Governale: “Non tutti possono essere come Mourinho o Spalletti”

Giuseppe Governale, comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, già capo del Ros e direttore della Dia, intervenendo al convegno "La raccolta delle informazioni nella fase investigativa e la formazione delle Forze dell'Ordine", organizzato dall’Università Lumsa, cita José Mourinho e altri sportivi: "Non tutti possono essere Messi o Mourinho o Spalletti o Sarri. Ma certo. Dobbiamo fare ai nostri allenatori e ai nostri trainer della polizia giudiziaria dei corsi affinchè imparino bene le procedure e le regole del gioco. Come si fa un 4-3-3, come si scala se si va in difficoltà".