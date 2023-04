Il Chelsea incontra Nagelsmann e rassicura la Roma: l’ipotesi Mou si allontana

La società inglese è volata in Germania per incontrare l'ex allenatore del Bayern Monaco. La pista Mourinho si raffredda

Il Chelsea pensa al suo futuro ed è, disperatamente, a caccia di un nuovo allenatore. Dopo l'esonero di Potter, e la panchina lasciata, fino al termine della stagione, all'eterna bandiera del club Frank Lampard, tutto sempre portare all'arrivo di JulianNagelsmann. Secondo quanto riportato da SkySport Uk, parte della dirigenza dei blues, ha incontrato l'ex tecnico del Bayern Monaco, direttamente in Germania, mettendo le basi per il successo della trattativa. L'allenatore, classe 87, non è però il solo indiziato per guidare il Chelsea il prossimo anno. Tra gli altri papabili, tra cui Luis Enrique, Mauricio Pochettino e Ruben Amorin, c'è anche Jose Mourinho che ha sempre rimandato la sua decisione sulla permanenza nella capitale al termine della stagione. Il tecnico portoghese ha il contratto fino al 2024 e le offerte di certo non mancano.