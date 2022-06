Il Bolivar di Zago vince il campionato, garantendosi la Libertadores 2023

L'ex giocatore della Roma conquista il suo secondo titolo in carriera. Gli attaccanti brasiliani Francisco da Costa e Bruno Sávio brillano in finale

Il Bolivar di Antonio Carlos Zago ha vinto la classica con The Strongest per 3-0, ieri sera allo stadio Hernando Siles, a La Paz, vincendo così il campionato boliviano. Il titolo ha assicurato alla squadra anche la fase a gironi della Libertadores 2023. Da Costa, 27 anni, ha segnato una doppietta in finale e ha raggiunto quota 10 in Apertura: è stato capocannoniere della competizione insieme all'argentino Facundo Suárez.