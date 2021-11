Il Bodo incubo della Roma di Mou: sfiora il colpaccio anche all’Olimpico

La Roma rischia di replicare la figuraccia dell'andata. Una serata terribile per i ragazzi del tecnico portoghese e questa volta non ci sono scusanti

Questa volta non ci sono scusanti: non era il vento, non era il freddo e non era il campo sintetico. Non è stata colpa delle riserve, considerate come le uniche colpevoli della disfatta per 6-1 dell'andato. Sicuramente il Bodogiocameglio della Roma allenata da Mourinho. Come scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, il pareggio di ieri sera per 2-2 colpisce ancora di più la squadra giallorossa visto che questa volta è scesa in campo la squadra titolare, eccetto gli infortunatiPellegrini e Vina. La Roma ha incassato tre sconfitte nelle ultime sei partite (con Napoli e Bodo) e una sola vittoria contro il Cagliari. La squadra giallorossa ha dimostrato di tirare fuori il carattere solo negli ultimi minuti di gara. Adesso per la Roma si complica anche la situazione in Conference League vista l'ipoteca del primo posto da parte del Bodo. Mourinho dovrà battere lo Zorya per andare avanti in Europa.