Il Benfica mette Sacramento in stand by. Vogliono capire i motivi dell’uscita dalla Roma

L'ex secondo di Mourinho ha lasciato il club giallorosso dopo la partita contro la Sampdoria prima della sosta di Natale

Joao Sacramento sembra destinato ad assumere l'incarico di tecnico del Benfica B ma, secondo quanto riporta Record.pt, il club lusitano prima di far firmare il contratto dell'ex secondo di Mourinho, vuole capire bene i motivi per i quali Sacramento ha lasciato il club giallorosso dopo la partita contro la Sampdoria prima della sosta di Natale. Nei giorni scorsi alcuni quotidiani italiani avevano parlato di forti dissidi tra Sacramento e i giocatori e di un feeling interrotto con lo Special One.