IFFHS, Mourinho tra i migliori allenatori al mondo del 2022: precede Spalletti

José Mourinho è sempre tra i migliori. La prima grande stagione sulla panchina della Roma, che ha portato al successo storico in Conference League che mancava da 14 anni, ha condotto lo Special One nelle prime posizioni della classifica degli allenatori top del 2022. L’IFFHS (organismo della Fifa che si occupa di statistiche e record) ha stilato l’elenco dei tecnici candidati al premio di miglior allenatore dell'anno che sta per concludersi. Il portoghese, al momento, è al settimo posto e precede Spalletti (Napoli). In vetta a questa classifica, invece, c'è Carlo Ancelotti (Real Madrid). Gli altri due allenatori che completano il podio sono Klopp (Liverpool) e Guardiola (Manchester City). A seguire Emery (Aston Villa), Nagelsmann (Bayern Monaco) e Glasner (Eintracht Francoforte).