Ibrahimovic: “Mourinho grande amico, mi ha fatto crescere in campo e fuori”

Lo svedese ha raccontato la sua carriera attraverso le immagini dei personaggi più importanti, tra cui lo Special One

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare di José Mourinho. Ospite di 'Che Tempo Che Fa' su Rai Tre per presentare il suo libro 'Adrenalina', l'attaccante del Milan ha ripercorso la sua carriera anche attraverso le foto di alcuni personaggi importanti. Tra questi anche l'attuale allenatore della Roma:"È lo Special One, un grande allenatore e un grande amico, abbiamo vinto insieme, mi ha fatto crescere sia in campo che fuori". Ibrahimovic e Mourinho hanno vissuto tre stagioni, la prima all'Inter nel 2008/09, in cui è arrivato uno scudetto e una Supercoppa Italiana proprio contro la Roma, le altre due tra il 2016/17 e il 2017/18 al Manchester United in cui insieme hanno vinto due coppe nazionali e soprattutto l'Europa League.