Roma-Cagliari, Ibanez a un tifoso: “Non gioco, ma sostengo la squadra”

Ibanez ha mostrato vicinanza alla squadra nonostante la squalifica

Ibanez oggi non scenderà in campo contro il Cagliari. Il difensore brasiliano era diffidato e dopo il cartellino giallo contro la Juventus è scattata la squalifica. Ha comunque pubblicato su Twitter un post per la gara di oggi. Un tifoso gli ha ricordato che lui non potrà giocare ma l’ex Atalanta ha risposto così: “Sostengo la squadra comunque”. Un gesto di vicinanza alla squadra da parte di Ibanez che nelle ultime partite è stato bersagliato dalle critiche dopo alcuni errori. Il centrale tornerà a disposizione giovedì contro il Lecce in Coppa Italia.