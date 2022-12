Ibanez: “La squadra sta bene. Abbiamo degli obiettivi, dobbiamo ripartire forte”

Roger Ibanez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club dopo l'amichevole vinta 3-0 contro il Waalwijk. Il tema principale è stato il ritiro svolto in Portogallo, ormai giunto al termine.

A prescindere dai risultati, condizione e intensità sembrano migliorate e si è visto in questa partita. "Sì, sì, queste amichevoli sono state importanti per noi. Adesso dobbiamo riprendere il prima possibile. Sono state tre partite difficili, buone per riprendere tutto quello che dovevamo riprendere. Ora dobbiamo tornare a casa".