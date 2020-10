Ibanez-Kumbulla tra le coppie più giovani d’Europa: in coppa la Roma si affida ai baby

Senza Mancini squalificato e con Smalling infortunato, le chiavi della difesa della Roma questa sera saranno nelle mani di Ibanez e Kumbulla. I due baby difensori giocheranno per la prima volta insieme nel 4-2-3-1, formando una delle coppie di centrali più giovani d’Europa (21 anni di media in due). Alle 18.55 contro lo Young Boys l’esordio in Europa League allo Stade de Suisse di Berna. Ma senza timori. A Trigoria sono tutti convinti che sarà un successo.

Per portarli in giallorosso la proprietà ha versato, o verserà, circa 40 milioni di euro totali. Roger Ibanez ha già fatto intravedere qualità importanti. In estate è stata respinta più di un’offerta milionaria e in società già sanno che il prossimo anno i top club torneranno alla carica. Kumbulla in campo sembra un giocatore esperto. Sempre pulito e solido, come un ultra trentenne. Ad aiutarli fino ad ora c’era stato Mancini, che in campo è un vero leader e dispensa consigli continuamente. Stasera sarà assente, lasciando il palcoscenico ai due giovani. Compagni questa sera, rivali (si fa per dire) in futuro, quando con il ritorno dei due più esperti saranno spesso in lizza per una maglia.