Ibanez: “È il mio momento migliore. Con Mourinho ho lavorato sulla mentalità”

Il difensore brasiliano: "Porto con me gli errori del passato, con il mister ho imparato tanto"

Redazione

Prestazione convincente in difesa, ma non solo, per Roger Ibanez. Il brasiliano ha trovato anche la gioia del gol, chiudendo definitivamente Roma-Monza. Il centrale classe '97 ha parlato dopo la partita dell'Olimpico:

IBANEZ A DAZN

Il sorriso dopo il gol? “Sono stato contento, con i compagni siamo un gruppo e una famiglia, questo è importante”.

Quanto è difficile marcare Dybala in allenamento? “Questo non lo so, lascia che gli altri ti rispondano (ride ndc)”.

Mourinho ha detto che sei cresciuto. “Io ringrazio tanto Mourinho perché mi ha fatto imparare tanto. Con lui riesco ad imparare tanto. Lui è un grande allenatore e dà fiducia a tutti, sta facendo benissimo e per noi è molto importante”.

Il modo di stare in campo è più maturo? “Sì. Nelle scorse stagioni sono successe delle cose che ora porto con me per non rifarle in futuro. Ora con Mourinho lavoriamo molto sulla mentalità e anche io ho lavorato molto su questo. Penso di stare nel mio miglior momento”.

Sei più sicuro in fase d’impostazione. “Ci sono delle partite in cui è più difficile fare questo. Era una caratteristica che avevo già prima, ma adesso la sfrutto di più nelle partite in cui si può fare”.