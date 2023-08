Ian Rush: “La finale di Coppa Campioni a Roma? Fu come vincere al Colosseo”

In un'intervista alla Gazzetta dello sport, lo storico attaccante del Liverpool è tornato a parlare della finale vinta nel 1984 contro la Roma: "È stato qualcosa a cui non avrei mai pensato"

Quella del 31 maggio scorso contro il Siviglia è stata solo l'ultima, purtroppo, delle grandi finali che la Roma ha perso nel corso della sua storia. E chi c'era quasi 40 anni fa, quel lontano 30 maggio 1984, non potrà mai scordarsi di quando allo Stadio Olimpico, a casa loro, i giallorossi guidati da Liedholm sono stati a un passo dall'essere campioni d'Europa. Quel giorno, ai rigori, ad avere la meglio fu il Liverpool di Grobbelaar, Neal - marcatore quella sera - e Ian Rush, che oggi sulla Gazzetta dello Sport è tornato a parlare di quella partita: "La finale di Coppa dei Campioni 1984, vinta a Roma contro la Roma. È stato qualcosa a cui non avrei mai pensato. Fu come andare al Colosseo, combattere ed uscirne vincitori. Anche se quella non era ancora la Champions League di oggi”.