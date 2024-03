Iacorossi in gravi condizioni: il personal trainer di Totti travolto da un’auto

Il 44enne romano è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso ed è stato sottoposto ad un intervento al viso durato 5 ore

Fabrizio Iacorossi è in gravissime condizioni. Come riportato da Repubblica, il personal trainer romano che tra gli altri allena Francesco Totti (di cui è grande amico ma anche preparatore atletico della Totti Sporting Club), Ilary Blasi e Giorgia Meloni, è stato vittima di un incidente mentre era alla guida della sua bicicletta. Il 44enne è stato infatti travolto da una macchina su via Arno (al confine tra Ostia e Torvaianica). Iacorossi è stato immediatamente traportato in eliambulanza al San Camillo in codice rosso dove è stato sottoposto ad un intervento al viso durato ben 5 ore. Decisive saranno le prossime 72 ore visto che il personal trainer ha anche un polmone perforato oltre a diverse ferite sparse sul corpo. Scosso dall'accaduto anche Daniele De Rossi, frequentatore anche lui della sua palestra della Capitale.