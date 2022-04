I tifosi del Getafe premiano Villar: è lui il giocatore del mese

Il centrocampista spagnolo ha convinto i sostenitori del club di Madrid con l'assist decisivo contro il Mallorca per il gol di Mayoral

Gonzalo Villar comincia a ingranare nella sua avventura al Getafe. Il centrocampista in prestito dalla Roma è reduce da un mese di marzo da quattro partite consecutive (anche se una sola da titolare) dopo l'unica presenza a febbraio. Nell'ultimo match col Mallorca lo spagnolo è entrato nel secondo tempo e si è inventato un assist meraviglioso per l'altro giallorosso Borja Mayoral. Un gol che può rivelarsi decisivo per la salvezza del club. Un periodo positivo che gli è valso il premio giocatore del mese 'Jugador Cinco Estrellas', assegnato dai tifosi del Getafe. La Roma osserva e spera che i madrileni a fine stagione pensino a un eventuale riscatto, anche se la formula del trasferimento è stata quella del prestito secco.