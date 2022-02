I ragazzi della Locanda dei Girasoli a Roma-Genoa, l’iniziativa dei giallorossi

Altri ospiti d'onore nella partita di ieri pomeriggio allo stadio Olimpico. La società promuove l'inclusione

Sotto gli occhi attenti di Francesco Totti, Roberto Mancini e anche Damiano David, frontman dei Maneskin, la Roma e Nicolò Zaniolo hanno subito una cocente delusione: prima la gioia per il gol, poi il Var e Abisso che ci mettono lo zampino e annullano la rete al numero 22 giallorosso. Se questa è storia, ce n'è un'altra da raccontare e riguarda, sì, la partita di ieri contro il Genoa, ma lì solo arriva. È quella della Locanda dei Girasoli, una realtà inclusiva romana molto amata, che dà lavoro a persone con la sindrome di Down. Le stesse che ieri hanno avuto un posto d'onore allo stadio Olimpico per gustarsi la partita degli uomini di José Mourinho.