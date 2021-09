Lazio, Hysaj giura: “Al derby non pensiamo, la testa è solo al Torino”

Il terzino albanese assicura che i biancocelesti sono concentrati sulla sfida di domani: "Tutte le partite sono difficili"

La Roma punta l'Udinese, che arriva domani sera all'Olimpico, consapevole che tre giorni dopo è in programma anche il derby contro la Lazio. Sarà il primo vero scontro diretto per la squadra di Mourinho, che oggi ha cercato di alleggerire ulteriormente la pressione dopo il ko col Verona. I biancocelesti, invece, domani se la vedranno col Torino e la testa è solo lì, almeno a sentire Elseid Hysaj:"Non ci pensiamo proprio al derby, abbiamo visto che tutte le gare sono difficili, guardate con Spezia, Cagliari e Galatasaray. Bisogna stare attenti e poi pensare alla prossima", ha detto l'albanese in conferenza stampa.