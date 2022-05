Howe allontana Mou dal Newcastle: “Rimarrò qui per molto tempo”

Lo Special One è stato proposto come prossimo allenatore dei Magpies, ma l'attuale tecnico degli inglesi non ha nessuna intenzione di mollare il suo posto in panchina, specie dopo il cammino fatto in Premier questa stagione

José Mourinho è corteggiato dal Newcastle, non è una notizia dell'ultima ora, anzi. È più o meno da quando gli arabi hanno comprato il club inglese che l'attuale allenatore della Roma viene accostato alla panchina dei Magpies, ma nell'ultima settimana le voci di un suo ritorno in Premier League si sono fatte più insistenti, supportate anche dall'ottimo rapporto del portoghese con sir Bobby Robson. Lui, intanto, ha giurato amore eterno ai giallorossi anche ieri in conferenza stampa, e anche l'attuale tecnico del Newcastle, Eddie Howe, non è affatto d'accordo a cambiare lavoro, specie dopo quello che ha fatto per salvare la squadra.

"Non ho problemi con Mourinho - ha detto Howe -. Tutto quello che posso fare mentre sono qui è fare del mio meglio ogni giorni". Poi, a domanda diretta sulla questione, ovvero sul fatto che lo Special One possa arrivare al suo posto, prima ha riso, poi ha sentenziato: "Be', spero di no".