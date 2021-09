Hellas Verona, i convocati di Tudor: assente Veloso, presenti Simeone e Lasagna

Il tecnico degli scaligeri ha diramato la lista dei partecipanti al match contro la Roma

Il nuovo tecnico dell'Hellas Verona, Igor Tudor ha diramato lista dei convocati per la sfida delle ore 18.00 contro la Roma. Come già detto in conferenza stampa, sono assenti Frabotta, Rüegg e Miguel Veloso. Fra i convocati ci sono Lasagna e l'ex Cagliari Simeone. Per Tudor è la prima partita sulla panchina dei gialloblu. Fino a questo momento gli scaligeri anno collezionato 0 punti in 3 partite, quando alla loro guida c'era l'ex allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, poi esonerato proprio in favore di Tudor.