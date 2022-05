Gullit: “Mourinho ha qualcosa di magico, Slot sa come analizzare la Roma”

L'ex giocatore sulla finale di Conference League: "All'inizio era considerata come uno scherzo, come un torneo di Topolino"

Ruud Gullit, uno dei più forti giocatori olandesi di tutti i tempi, ha parlato nella sua rubrica al De Telegraaf della finale di Conference League che andrà in scena a Tirana il prossimo 25 maggio tra Feyenoord e Roma: "Inizialmente, la Conference League era vista come un po' uno scherzo, un torneo di Topolino. Quando si vede cosa porta nella fase finale con solo grandi squadre e quando si vede quanto i giocatori e gli allenatori vogliono vincere questo nuovo torneo, ha un impatto". L'ex Pallone d'Oro 1987 ha elogiato anche il lavoro di José Mourinho: "Può non piacervi l'uomo, potete condannare il modo in cui fa giocare le sue squadre, ma non c'è dubbio che sia un grande allenatore. Ha qualcosa di magico, altrimenti non si costruirebbe un tale curriculum. Credo che Slot sia diffidente con Mourinho, perché sa come analizzare un avversario e far giocare la sua squadra così".