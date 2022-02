Guerra Ucraina, la Roma risponde a Fonseca: “Un sollievo sapere che state bene”

Il messaggio della società giallorossa: "La nostra speranza è che la follia della guerra termini prima possibile"

La Roma su Twitter risponde al video di Paulo Fonseca. Solidarietà e vicinanza per l'ex allenatore giallorosso: "Per tutti noi è un enorme sollievo sapere che Paulo e la sua famiglia siano al sicuro. La nostra speranza è che la follia della guerra termini prima possibile". Il tecnico portoghese era a Kiev nei primi giorni della guerra, adesso con la sua famiglia è riuscito a mettersi in salvo in Romania. A breve tornerà in Portogallo con sua moglie e sua figlia.