Guerra Ucraina, Fonseca: “Io e la mia famiglia ora siamo al sicuro in Romania”

Dopo il primo video arrivato direttamente da Kiev, l'ex allenatore della Roma, al momento è fuori pericolo: "Cercheremo di raggiungere il Portogallo domani"

Ancora preoccupazione sul volto di Paulo Fonseca, dopo aver condiviso sul suo profilo Instagram la prima storia direttamente da Kiev sulla drammatica situazione che stava vivendo, torna a parlare sui social. Era notizia di qualche giorno fa che l'ex tecnico giallorosso era riuscito a lasciare l'Ucraina insieme alla sua famiglia, adesso l'obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile il Portogallo: "Ciao a tutti, io e la mia famiglia fuggiti dall'Ucraina, dopo più di 30 ore di viaggio siamo arrivati in Romania. Al momento ci troviamo qui ma ho in programma di tornare in Portogallo domani. Più avanti saprò darvi maggiori dettagli su come abbiamo passato questi lunghi giorni e dove ringrazierò tutte le persone che mi hanno aiutato in questo momento. Attualmente siamo al sicuro, ma l'incubo continua per quelle persone che vanno stanno combattendo in modo eroico. Mi appello a tutti affinché si cerchi di lottare per quelle persone che stanno soffrendo in un modo così ingiusto e crudele".