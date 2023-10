Gudmunsson: “Io come Dybala? Ci sta, portiamo i calzettoni abbassati”

L'islandese sta brillando in questo avvio di campionato. Sul paragone con Dybala scherza parlando del modo di indossare i calzettoni

Redazione

Avvio super per Albert Gudmunsson che in questa prima parte sta impressionando tutti a suon di giocate e gol, tanto da portare a paragonarlo alla joya della Roma, Paulo Dybala. Per caratteristiche i giocatori sono simili, ma nel corso di un'intervista per Sportweek scherza portando il discorso sull'abbigliamento in campo: "Io come Dybala? Ci sta portiamo entrambi i calzettoni abbassati".

Ancora presto, forse, per Gudmunsson mettersi accanto un campione come Dybala. L'ascesa è in corso d'opera e per l'islandese è fondamentale il rapporto con Gilardino: "Mi dà tanti consigli e piccole pillole. Lo scorso anno abbiamo lavorato tanto. Qualche settimana fa col Milan per esempio mi ha detto che ci sarebbe stato un difensore attaccato a me e aveva ragione: mi ha detto di muovermi a zig zag e ha funzionato. Abbiamo perso ma gli abbiamo dato fastidio".

